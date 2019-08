Pour démarrer son championnat populaire communément appelé Navétanes, l’ODGAM a organisé un tournois des quatre grands. Et cela d’abord par des préliminaires. A l’arrivée, trois finales ont été jouées au stade régional, avec de fortes récompenses aux équipes en fonction de la marche sur le podium. D’abord la finale de zone R2 a opposé l’ASC Endam à l’ASC Wakilo. Après un but partout au temps règlementaire, la série des tirs aux buts a départagé les deux équipes en faveur de Wakilo, sous le regard jovial du parrain Alassane Baldé maire de Thiéty à coté de Famara Sané président de cette zone R3. Ici, le vainqueur a empoché cent mille francs, le deuxième soixante mille francs et les deux demi-finales trente mille francs pour chaque équipe. Et pour le compte de la finale de la zone R1, Belfort est sacrée championne après sa victoire un but à zéro face à Médina Chérif. Avec Abdoulaye Cissokho parrain de l’évènement, le président Diouldé Kandé et sa suite ont casqué fort pour récompenser les équipes. Le champion Belfort a reçu cent mille francs, et Médina Chérif 2e a pris cinquante mille francs. Les deux équipes perdantes en demi- finales, ont eu chacune trente mille francs. La cinquième équipe éliminée en match de barrage a tout de même reçu son enveloppe contenant la somme de vingt mille francs. En fin pour la finale de la zone R3, Dame coupe a choisi l’ASC Plateau au détriment de l’ASC Bantamba. Deux buts à zéro était le score final. Ainsi Plateau a reçu la somme de 125.000 fr CFA, contre 100.000 fr pour l’ASC Bantamba. Ici les deux demi-finales et la cinquième équipe éliminée lors des barrages, ont reçu chacune 50.000 fr grâce aux efforts d’Abdourahmane Baldé parrain de cette finale en compagnie de Bouré Ngom président de cette zone R3. Face à ces récompenses, les capitaines et les encadreurs des ASC ont salué cette initiative de l’ODGAM qui a pour slogan : le pouvoir aux ASC. D’ailleurs ces récompenses constituent un bon point de départ financier pour ces bénéficiaires qui entament déjà le championnat navetane.

ELHADJI MAEL COLY