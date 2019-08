Après 10 ans de prison…Le dealer de retour en taule

Chassez le naturel, il revient au galop ! Après dix longues années passées en détention à la maison d’arrêt et de correction de Thiès pour trafic et détention de chanvre indien, Vieux Gueye est à nouveau tombé dans les mailles du filet. Fraîchement élargi de prison, l’homme marié à trois épouses et père de quatre enfants, a été arrêté par les éléments de l’Ocritis à Diourbel. Au moment de son interpellation, cet inconditionnel de la drogue était en train d’effectuer une transaction avec un autre individu en plein centre-ville. D’après certaines sources bien informées, Vieux Gueye dont les moindres mouvements étaient épiés par les forces de l’ordre, aurait été pris en flagrant délit, alors qu’il effectuait une transaction douteuse avec son «ami». N’ayant opposé la moindre résistance, tout comme son présumé complice, il a été alpagué, avant d’être placé en garde à vue au commissariat urbain de police de Diourbel. Tous deux présentés au procureur avec la drogue mise sous scellée, ils ont été inculpés pour cession, détention et usage de drogue et placés sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel. Et à moins d’être jugés devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel, Vieux Gueye et son présumé complice feront face aux juges des flagrants délits pour répondre des charges qu’ils ont pourtant réfutées à l’enquête.