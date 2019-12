Toussaint Manga à Abdoulaye Diop : « La RTS et Le Soleil ne sont pas des organes de propagande pour l’APR et Macky Sall »

Le député libéral Toussaint Manga est catégorique : « les directeurs des organes de presse nationaux à savoir Racine Talla et Yakham Mbaye ne connaissent pas leurs missions ».

Car, selon le député, la RTS et Le Soleil sont devenus des organes de propagande des programmes politiques de Macky Sall et de l’Alliance pour la République. Ce qui est indigne aux yeux du parlementaire.

« Au nom de quoi les organes de presse nationaux zappent les activités de l’opposition? », s’interroge Toussaint Manga, qui demande que cela cesse.

« Le Soleil et la RTS ne sont pas des organes de presse de l’Apr et de Macky Sall. Ceux qui y travaillent sont payés par l’argent du contribuable sénégalais », martèle toujours le député libéral face au ministre de la culture et de la communication et ses collègues députés.

Toussaint Manga demande également plus de temps d’antenne pour les cérémonies religieuses.

« Il faut donner plus de temps aux cérémonies religieuses dans les organes nationaux », conclut le député sur un ton élevé…