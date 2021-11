Trafic au campus…des chambres vendues à 1 million et plus

Un étudiant dénonce le marché noir du campus social

LE SECRET DE POLICHINELLE :LE MARCHÉ NOIR DU CAMPUS SOCIAL

Comme le dit l’adage « beaucoup qu’on croirait honnêtes, sont crapuleux ; beaucoup d’espoir se fonde sur des dirigeants qui fondent l’espoir sur la misère de ceux qui l’espèrent ». Cette assertion me donne le goût amer d’une université mis à genoux socialement par une certaine masse de dirigeants estudiantins et institutionnels.

Oui, nous ne pourrions-nous taire face à cette situation malencontreuse que certains syndicalistes sous la forme d’une large magouille a mis en place pour vivre au-dessus des étudiants et non régler le problème des étudiants. Comment pouvons-nous concevoir que des étudiants de droit n’aient même pas la possibilité de loger à l’université alors qu’ils viennent de très loin.

Parfois de Rufisque, de Teungueth, Mbao…tous les jours ; certains venant même des régions de Thiès, de Diourbel, des villages…pour venir faire TD. Si cela n’est pas une injustice dîtes moi alors à quoi ressemble la justice.

Le problème des logements sociaux est l’une des premières équations à laquelle la Coalition COCC articles 118~119 avait voulu mettre de la transparence car, pour la plus part, c’est des non étudiants et personnes qui ne touchent ni de près ou de loin à l’université qui en profitent laissant les étudiants en rade dans le désespoir.

Si je prends par exemple la répartition du quota Social au niveau de la codification de la FSJP il y’a six (6) chambres dont une de trois lits, trois chambres de deux lits et deux chambres de six lits du côté des filles. Tandis que pour les hommes (Garçons), il y’a quatorze chambres dont cinq chambres individuelles deux chambres de six lits et six chambres de deux lits plus une convention pour chaque coalition.

La coalition COCC Articles 118~119 COCC qui composait de dix listes, la Coalition Gagnante cinq listes et celle LUX MEA LEX (qui est une coalition fictive). La Coalition COCC dans le soucis de transparence aimerait dévoiler qu’elle ne dispose que d’un 1/3 du quota social (92 lits pour les garçons et 80 lits pour les filles répartis en trois )

Ce qui veut dire par allusion chaque Liste de la coalition COCC recevra au maximum deux chambres alors que l’autre liste recevra plus de quinze chambres.

À travers magouilles, certains syndicalistes sont en train de tenir en otage beaucoup d’étudiants qui sont devenus aujourd’hui des sans abri et des SDF au campus.

J’appelle l’administration au règlement rapide de cette question. Le campus social ne devrait pas loger des non étudiants et des personnes qui n’ont jamais fait cours dans un amphithéâtre

Le campus social doit rester la demeure des étudiants inscrits à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Déjà que l’offre de lit est insignifiante par rapport au nombre d’étudiants, nous devons veiller à ce que cette offre soit exclusivement destinée aux ayants droits. Cela pourrait participer grandement à assainir le campus social et nous permettre de poser les jalons d’un véritable espace de créations et d’expressions intellectuelles.

La vente des chambres du campus est fréquente cette année à des prix exorbitants.

C’est avec le cœur meurtri que je dénonce avec la dernière énergie cette mafia qu’on ne saurait qualifier. Des gens sous le seul prétexte d’être investis dans une liste vendent aux étudiants des chambres qui leur est dû de droit.

Certains mêmes vont jusqu’à vendre les chambres à des particuliers ou même aux étudiants eux-mêmes à 1 millions voire plus pendant que les étudiants sont dehors dans la rue dans une misère et une précarité totale et cela sous le silence coupable des autorités et des autres listes syndicales. Il est temps que cette injustice cesse, ce, sous toutes ses formes.

Ici Diagne Deug Coordonnateur de la Liste Verte Changement.

PAPE DIAGNE,

Étudiant en master à l’UCAD