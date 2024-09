Tragédie de Mbour : L’APR appelle à des mesures fermes contre les « réseaux mafieux »

Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (APR) a exprimé sa position après le naufrage tragique d’une pirogue de migrants près de Mbour, qui a causé la mort d’au moins quarante personnes. Selon l’APR, cet incident a provoqué une vive émotion et une grande désolation dans tout le pays.

Dans un communiqué, l’APR exhorte les autorités à intensifier les mesures pour combattre avec fermeté les « réseaux mafieux et criminels. » L’organisation souligne également l’importance de développer et de mettre en œuvre des politiques publiques visant à intégrer les jeunes et les femmes dans le monde du travail et de l’entrepreneuriat, au-delà des discours sans effet.

L’APR insiste sur le fait que la jeunesse, en tant qu’avenir et présent du pays, doit être une priorité absolue pour les autorités. Ces dernières doivent offrir de véritables perspectives d’avenir pour renforcer la nation, le vivre ensemble et la paix sociale.

Enfin, l’APR appelle l’État à faire preuve de plus de détermination dans le traitement des questions de jeunesse. Elle incite également les populations à la vigilance et à l’engagement citoyen pour contribuer à la lutte contre ce fléau.