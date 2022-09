Transfert à Nice…Dernière chance pour Bamba Dieng

Nice veut réellement s’offrir Bamba Dieng. Un problème au niveau du cartilage de son genou est la raison de l’échec de sa visite médicale d’hier jeudi. Mais le club français espère toujours le signer. Le champion d’Afrique avec le Sénégal passera un autre test aujourd’hui.

Selon Taggat, les dirigeants niçois ont décidé de consulter un spécialiste venu tout droit d’Angleterre pour constater la gravité ou pas du souci détecté au genou. Si à l’issue de cette contre-expertise, le spécialiste donne son aval, Bamba Dieng pourra signer son contrat de cinq ans avec le club entraîné par Lucien Favre.

Malgré la fin du mercato, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 française ont la possibilité de recruter un nouveau joueur évoluant en France et titulaire d’une licence FFF de la saison en cours, communément appelé Joker. Conditions totalement remplies par l’attaquant marseillais. « Les dirigeants niçois ont été séduits par la volonté du joueur et sa détermination de rejoindre leur club, malgré les autres propositions reçues, et veulent faire le tout pour lui rendre la monnaie de la pièce », renseignent nos confrères.