Tribunal de Dakar : Trois (3) mois ferme requis contre Ardo Gningue

Ce mercredi 19 mars 2025, l’activiste Ardo Gningue a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, poursuivi pour « discours contraires aux bonnes mœurs » et « écrits contraires aux bonnes mœurs ».

Se présentant comme éleveur, il a été épinglé pour des publications sur sa page Facebook où il affirmait que le procureur de la République ne pouvait pas engager de poursuites pour l’usage du mot « thiappa », un terme wolof qu’il juge ambigu. Il avait également évoqué le chroniqueur Pape Assane Seck, qui utilise l’expression « Sarap li » sans être inquiété, suggérant une incohérence judiciaire.

Devant le juge, Ardo Gningue a assumé ses écrits, précisant n’avoir « jamais eu l’intention d’insulter ». Selon lui, la signification de « thiappa » dépend du contexte. Il a expliqué que ses propos visaient à répondre à des menaces proférées par des militants du parti Pastef, qui auraient promis qu’il « ne passerait pas la Korité dehors ». Ces intimidations, devenues virales sur les réseaux sociaux, auraient motivé sa sortie médiatique, rapporte Seneweb.

Le procureur de la République a toutefois fustigé son discours. « En wolof, ‘thiappa’ a une définition précise et offensante. Tenir de tels propos est contraire à nos bonnes mœurs », a-t-il martelé, avant de requérir 6 mois de prison, dont 3 mois ferme.

Défendu par Mes Tafsir Abdoul Sy, Alioune Badara Fall, Amadou Sall et Oumar Youm, Ardo Gningue a bénéficié d’un plaidoyer vigoureux. À titre principal, ses avocats ont réclamé une relaxe pure et simple, Me Fall dénonçant un « réquisitoire sévère » et l’absence d’élément moral dans l’intention de nuire. À titre subsidiaire, la défense a plaidé la clémence. Le verdict est attendu le 26 mars 2025