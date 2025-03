Le MPR de Hamidou Thiaw pour une abrogation totale de la loi d’amnistie

Loi d’Amnistie : Vers Une Modification Incohérente*

Hier, le parti Pastef exprimait une opposition ferme à la loi d’amnistie, allant jusqu’à promettre son abrogation une fois au pouvoir. Ses membres ont d’ailleurs voté contre ce texte à l’Assemblée nationale. Cependant, quelques mois après son accession au pouvoir, ce même parti adopte une posture contradictoire en choisissant de maintenir l’amnistie pour lui-même et ses alliés, tout en souhaitant l’annuler pour les autres.

Une approche plus juste et équitable consisterait à abroger totalement cette loi et à laisser la justice suivre son cours, afin que toutes les personnes impliquées soient jugées de manière impartiale. Il est avéré que certains sympathisants du mouvement ont reconnu avoir été financés par des personnalités de la diaspora, telles que Koureichi Thiam, tandis que d’autres, à l’image de Tounkara, ont admis avoir soutenu des individus ayant eu recours à la violence, notamment par l’utilisation de cocktails Molotov.

Ces actes ont conduit à la destruction de biens publics, au saccage d’entreprises et de domiciles privés, affectant gravement des citoyens innocents dont la seule faute a été d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Ces faits ne sauraient être couverts par une amnistie injustifiée.

Par ailleurs, la suppression totale de cette loi est une revendication populaire et figurait parmi les engagements de campagne du leader de Pastef. Malheureusement, cette situation illustre une fois de plus la crise de confiance qui touche notre démocratie, où de nombreux responsables politiques peinent à honorer leurs promesses, laissant ainsi le peuple dans un état perpétuel de désillusion.

Face à cette réalité, il est impératif de promouvoir un leadership intègre, visionnaire et fidèle à ses engagements. Hamidou Thiaw incarne ces valeurs essentielles. Homme d’une grande intelligence, doté d’une solide expérience aussi bien sur le plan national qu’international, il représente une alternative crédible pour insuffler un renouveau politique fondé sur l’éthique, la justice et la responsabilité. L’heure est venue de restaurer la confiance et de garantir à tous une gouvernance transparente et respectueuse de ses engagements.

*Bureau Exécutif Du Parti MPR