Trois (3) milliards en faux billets saisis entre Thiès et Dakar

La Brigade de Recherches (BR) de la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar a réussi un exploit majeur en saisissant trois (3) milliards de francs CFA en billets contrefaits. Selon des sources proches du parquet, les hommes dirigés par le Major Abdou Aziz Kandji ont appréhendé ce mardi matin six individus, dont un enseignant, dans cette affaire de contrefaçon de billets entre les régions de Dakar et de Thiès.

Cette réussite est le fruit d’une série d’investigations minutieuses menées jour et nuit par les gendarmes de cette unité. Les éléments de la brigade ont réussi à infiltrer le réseau de faux-monnayeurs et à coordonner une opération d’envergure pour appréhender ses membres. Les détails de l’enquête révèlent que l’enseignant et le chauffeur ont obtenu des billets contrefaits auprès d’un fournisseur à Thiès avant de rejoindre Keur Massar pour blanchir cet argent.

D’après Rewmi Quotidien, l’opération a pris une tournure inattendue lorsqu’ils ont été appréhendés à leur arrivée à Dakar. Quatre membres ont été arrêtés sur place, et les deux autres, lors de leur déplacement à Thiès. Au total, six faussaires ont été arrêtés, et trois milliards de FCFA en billets contrefaits ont été saisis. Les accusés ont été présentés devant le procureur de la République pour la suite des procédures judiciaires.