Les départs de Moussa Baldé et d’Oumar Sané respectivement ministre et DG de l’Agriculture, réclamés…Par les acteurs du monde rural.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Moussa Baldé, est vraiment dans une mauvaise pente. En plus d’un hivernage qui a démarré tardivement, l’enfant de Kolda est, aujourd’hui, aux abois. Face à la presse, des acteurs du monde rural réclament son départ à la tête de ce département ministériel. Il est accusé d’incompétence, de poisse et de manque notoire de vision : « Le Ministre Moussa Baldé est en train de saboter les belles actions entreprises par le Président Macky ce, depuis, 2012. Ce qu’il a fait est sans précédent. Pour cette année, aucun agriculteur n’a reçu d’intrants agricoles (engrais). Ils ont sustenté leurs proches, amis et sympathies au détriment des vrais ayant-droits. En parfait deal avec son Directeur de l’Agriculture Oumar Sané, il fait ce que bon lui semble sans tenir compte des préoccupations du monde rural. Nous demandons son départ pur et simple à la tête de ce Ministère », a laissé entendre Serigne Khassim Mbacké. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul : « Moussa Baldé et le DG de l’Agriculture trompent le Président Sall. Ils font parler des gens pour vanter leurs réalisations ; ce qui ne cadre pas avec la vérité, la réalité du terrain. Il urge alors d’ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Avec la masse d’argent injectée, on ne devra pas en arriver là. C’est honteux ! Il est grand temps qu’on se débarrasse de ses « agents noirs » que sont Moussa Baldé et son frère Sané…