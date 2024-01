Pour défaut de paiement de neuf mois de location, les étudiants ressortissants de la région Sédhiou à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) ont été sommés de quitter leur logement. Ces neuf mois de location impayés constituent une enveloppe de plus d’un million cent mille francs Cfa. Désemparés, les dirigeants de l’union des étudiants ressortissants de la région de Sédhiou demandent de l’aide à toutes les autorités de la région et aux bonnes volontés, afin de sauver leur scolarité. C’est depuis le 31 décembre 2023 que les étudiants ressortissants de la région de Sédhiou, logés au quartier Sanar Peulh, à 240 m de la Rn2, ont été délogés par leur bailleur pour défaut de paiement.

Ibrahima Sagna, président de l’Amicale des étudiants ressortissants de la région de Sédhiou, regrette cette situation et montre que ce sont les collectivités territoriales de la région qui les ont accompagnés. «Neuf mois de location non payés, c’est la raison pour laquelle le propriétaire de la maison a résilié le contrat le 31 décembre 2023. Donc, actuellement, les étudiants ressortissants de Sédhiou se trouvent dans la rue parce qu’ils n’ont pas où habiter. Certains ont pris leurs bagages et sont retournés à Sédhiou, en attendant de voir s’il y aura un logement», dit-il dans son propos rapportés par Le Quotidien.

Il poursuit : «Avant, c’est la municipalité de Sédhiou qui contribuait le plus, avant les autres collectivités territoriales de la région. Mais depuis le mois d’avril 2023, nous n’avons pas reçu d’accompagnement venant de toutes les municipalités de la région.» Ce qui pousse le président de l’Amicale des étudiants de Sédhiou à insister auprès de toutes les autorités locales de la région à se pencher sur leur cas pour leur éviter le pire. «Car présentement, plusieurs étudiants passent la nuit dans la rue et d’autres sont déjà retournés dans leurs localités. Les risques d’agression et de contracter des maladies sont bien grands», ajoutera-t-il.