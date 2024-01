Présidentielle 2024 : La Ligue des Masses rejoint Bassirou Diomaye Faye

La Ligue des Masses (L.M) en ordre de bataille le 25 février 2024 pour Bassirou Diomaye Faye !

Le Secrétariat Politique de la Ligue des Masses (L.M) s’est réuni le 28 janvier 2024 sous la présidence de son Secrétaire général, le Camarade Cheikh Sidiya Diop qui a procédé avec beaucoup d’intérêt à l’analyse de la situation politique qui prévaut au Sénégal. Et en conséquence la Parti déclare :

-Monsieur Bassirou Diomaye FAYE est désigné à l’unanimité comme le choix de la Ligue des Masses (L.M) pour l’élection Présidentielle du 25 février 2024.

-La Ligue des Masses (L.M) manifeste ses vives et fraternelles félicitations à Monsieur Bassirou Diomaye FAYE et lui apporte son soutien indéfectible et sans faille.

Enfin La Ligue des Masses se range en ordre de Bataille et invite le peuple sénégalais, ses militants, les partis politiques, les organisations citoyennes, progressistes et syndicales à œuvrer pour une victoire écrasante de Monsieur Bassirou Diomaye FAYE du 25 février 2024 et dès le premier tour.

Pour la Ligue des Masses (L.M), le 30/01/2024

Le Secrétaire général

Cheikh Sidiya DIOP