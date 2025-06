Un nouvel accident s’est produit sur l’autoroute Ila Touba, à hauteur de Bambey, impliquant un car de transport et un véhicule particulier, rapporte la RFM. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de 15 blessés, dont sept (7) dans un état grave. Les victimes ont été évacuées et sont actuellement prises en charge entre l’hôpital régional de Diourbel et le centre de santé de Bambey.