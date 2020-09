Un arbitre et sa petite amie sauvagement assassinés

Daniele De Santis, un arbitre de Serie C, a été tué à son domicile en compagnie de sa petite amie. Le double meurtre a eu lieu à Lecce, au sud de l’Italie Le couple aurait été agressé à l’arme blanche. Une enquête a été ouverte.

Le monde de l’arbitrage est en deuil en Italie. Daniele De Santis, un arbitre de Serie C, a été retrouvé mort à son domicile, en compagnie de se petite amie, Eleonora Manta, âgée de 30 ans. Le double meurtre a eu lieu à Lecce, dans la région des Pouilles. Au sud du pays. Selon la presse transalpine, une violente querelle aurait éclaté à l’intérieur de l’immeuble où résidait Santis, dans le quartier Rudiae. Tout près de la gare. Des cris auraient été entendus par les voisins. Les corps des deux victimes, tuées par arme blanche, auraient été retrouvés dans les escaliers du bâtiment par les policiers. Des témoins disent avoir vu un homme cagoulé s’enfuir avec un grand couteau à la main.

Une enquête a été ouverte. Le mobile est pour l’heure inconnu, même si certains évoquent un possible crime passionnel. Très apprécié dans la région, De Santis (33 ans) a dirigé plus de 130 matchs de football durant sa carrière. La saison passée, il avait officié à 18 reprises en Serie C, la troisième division italienne. En 2017, il avait également fait ses débuts en Serie B dans un rôle de quatrième arbitre lors d’un match entre Pise et Benevento.

Le patron des arbitres italiens choqué

Sous le choc, Marcello Nicchi, le président de l’association des arbitres italiens, a réagi à sa disparition. « Je suis étonné, c’est une tragédie, a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. Nous en savons encore très peu sur l’affaire. Ce que je peux dire, c’est que nous sommes proches de la famille et de tous les arbitres de sa section ».