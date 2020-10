Et comme à l’accoutumée, leurs chefs s’emmurent dans une posture d’irresponsabilité et de négation pour ne pas reconnaître l’étendue du mal dont souffre cette police infiltrée par des saltimbanques violents qui croient que leur mission est d’insulter, taper et racketter les conducteurs de transport public, les jeunes en scooter et les particuliers qui daignent commettre la moindre erreur. Tout le monde y passe, activistes, journalistes, commerçants pour se limiter aux cas les plus récents, sans compter tous ces autres non connus du public. Rien ne semble changer le comportement violent et abject de ces hommes à qui nous avons confié notre sécurité et qui se croient investis du droit de nous insulter, violenter avant de nous mettre en cellule. Le collectif Noo Lank dénonce ces attitudes dignes d’un état voyou.

Le camarade Fallou Diagne, en conformité avec les recommandations du collectif qui demande à tous les citoyens de se défendre en déposant une plainte pour tout abus de violence policière, après Ardo Gningue, YAM, Boubacar Ba le boutiquier et Papa Abdoulaye Touré, ira donner l’exemple en déposant sa plainte contre les sieurs dénommés Laye (ASP),Jean (Policier) et le commandant Sy de la police du Golf.

Cette énième agression commise sur notre camarade Fallou Diagne vient conforter le collectif sur son choix de mettre en place un plan d’action et une campagne de lutte contre les violences policières, le racket organisé et quotidien sur la circulation et l’impunité dont se prévaut la police nationale. Le collectif tient le Directeur Général de la police comptable et complice des abus de ses hommes contre les citoyens sénégalais. Aucun policier n’est sanctionné pour les actes de violences et racket quotidien, alors que les caméras de surveillance sont partout. Le collectif considère aussi que le discours du ministre de l’intérieur quant à sa volonté de sanctionner les actes de brutalité et de ne protéger personne est creux et sans effet.

Le collectif Noo lank, conscient du mal profond que constituent les violences policières, dont les cas médiatisés ne sont que l’arbre qui cache la forêt, reste déterminé à faire face à cette pandémie sécuritaire causée par des virus criminels habillés en uniforme de police.

Dans ce cadre, le collectif envisage d’organiser une manifestation de concert de klaxons en marche avec tous les citoyens contre les violences policières, le racket des chauffeurs de taxi et cars de transport public, les conducteurs de scooteurs, le harcèlement des journalistes en contexte de travail, les meurtres commis dans les manifestations, les morts inexpliquées dans les commissariats, les plaintes laissées dans les tiroirs de la justice.

C e jour 22 octobre 2020

Un autre membre du collectif Noo lank vient encore de subir la violence débordante de la police.Fallou Diagne, dans la soirée du 16 au 17 octobre , a été agressé par un asp et le chef de poste du commissariat de Golf, blessé et insulté avant d’être mis en cellule puis être relâcher le lendemain.