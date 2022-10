Un coordonnateur de Benno invite Macky à ne pas briguer un troisième mandat

Troisième Candidature ou Mandat : Macky Sall ne doit pas (Par Baidy Samba Diop, Coordonnateur BBY, District de Yamoussoukro)

Ceci est ma contribution en tant que coordonnateur de l’APR du district autonome de Yamoussoukro et un des principaux responsables de la DSE Cote d’Ivoire.SE le président est un grand frère à moi au vrai sens du terme, car il est aussi un fils de Nianga Edy comme moi. Sous son magistère nous avons la fierté d’avoir beaucoup contribué au développement du Sénégal, en étant ceux-là qui ont posé les jalons de l’émergence du Sénégal.

Faire le bilan dans ces quelques lignes serait trop peu glorieux vue les nombreuses réalisations à son actif, mais ce soin nous le laisserons à l’appréciation des Sénégalais.

S’il y’a un Sénégalais qui doit œuvrer à ce que le président Macky Sall préside encore longtemps aux destinées du pays, ça devrait être moi, le récepteur du concept divinement révélé du » *Kisal maa* », ma conviction étant qu’il tient son magistère de la volonté des cieux. Mais en tant que intellectuel et homme politique des pénombres, surtout patriote panafricaniste, je me dois de plutôt me préoccuper des valeurs que nous devrons laisser à la postérité, oui, j’ai aussi le *Sénégal au cœur* .

Je ne tomberai pas dans les nasses d’un juridisme ondulatoire, mon appréciation aura pour soubassement les principes moraux et éthiques. Quand le président Macky Sall a accédé au pouvoir en 2012, il savait que les mandats étaient limités à deux, et il avait très mal pris le forcing du président Wade pour faire un troisième mandat avec la bénédiction du conseil constitutionnel. C’est pourquoi il a initié un référendum en 2016 pour » verrouiller » la constitution afin que « nul ne puisse faire plus de deux mandats consécutifs » . En 2019 à la veille des présidentielles marquant son second et dernier mandat, il a promis au sénégalais que c’était son second mandat s’il était élu et qu’il en aurait fini.Vouloir revenir aujourd’hui postuler à une troisième candidature serait un reniement sans qualificatif et sans précédent.

Aujourd’hui, il se trouve que certains de nos partisans, courtisants !?, ont déjà embouché la trompette du second mandat de cinq ans et se sont même préposés et pré-positionnés à porter cette dangereuse candidature.

A ces faucons qui n’ont d’yeux et d’oreilles que pour les deniers de la république et le président le sait, je lui demanderai de ne point prêter attention à leurs sorcelleries.

Si le président Macky Sall commet l’erreur de cette candidature avant la lettre ( il peut revenir après 2024-2029 ), ce sera la porte ouverte à la violation de ce verrouillage par n’importe quel pouvoir qui viendra après, nos institutions en seront de facto fragilisées et bonjour les instabilités. Commettre l’erreur de cette candidature serait se jeter du discrédit aux yeux du monde entier et jeter à la poubelle de l’histoire tout le contenu de sa belle magistrature du Sénégal.

Cela en vaut-il la peine ?

Non, non et non évidemment. Aujourd’hui, la meilleure chose à faire est de trouver au sein de notre parti, une personnalité consensuelle pour porter nos couleurs à la prochaine présidentielle que nous pouvons gagner. En agissant ainsi, nous apporterons la paix aux sénégalais, nous donnerons de fortes institutions à notre pays tel que l’avait suggéré le président américain Barack Obama. Nous avons une grande coalition de partis politiques pour se faire, à l’APR, nous avons un répertoire de militants moins idéologiques que affectifs qui sont là, omniprésents et qui représentent au bas mot le quart de l’électorat national ! Ces 17 mois qui nous séparent de ce fameux rendez-vous doivent être mis à profit pour adresser les principales préoccupations des sénégalais et aussi à implémenter cette seule et salutaire alternative.

Oui, nous tenons beaucoup au président Macky Sall, c’est pourquoi je propose qu’on en fasse un *Joker* pour le rendez-vous de 2029 et nous le pouvons, cela relève de l’intelligence politique. Le Sénégal seul ilot de paix dans la sous-région a besoin de paix, des politiciens vampires assoiffés de sang on écrit *2024* en lettres de sang et attendent résolument pour étancher leur soif macabre sur la vie d’innocentes personnes, les sénégalais ne sont pas amnésiques sauront reconnaitre celui qui aura œuvré pour la paix, notre pré émergence doit être consolidée par la paix. Les sénégalais sont matures et sauront reconnaitre celui qui veut leur bien, la paix, un héritage multiséculaire.

Excellence Baidy Samba Diop

Ambassadeur de Paix

Coordonnateur Benno Bokk Yaakaar District de Yamoussoukro.