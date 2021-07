Un dangereux prédateur sexuel arrêté aux Parcelles Assainies

Les Parcelles Assainies sont secoués par une affaire de viol et de pédophilie sur une fille de 6 ans. Selon le journal Libération, A. D. accuse Babacar Ndiaye d’avoir abusé d’elle, trois fois, sur la terrasse. Pire, la victime accuse, aussi, son bourreau « d’avoir mis du piment dans son sexe ».

Le mis en cause a été arrêté et déféré au parquet. D’après les témoignages, le prédateur sexuel est un drogué doublé d’un ivrogne. Il passait tout son temps à fumer du chanvre indien et à boire de l’alcool. Selon nos confrères, le rapport gynécologique indique que la petite présentait des lésions hyménales et une lésion au niveau de la face interne des fesses.