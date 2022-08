Un Italien contracte le VIH, la Covid et la variole du singe au même moment

Un Italien est devenu la première personne à contracter simultanément la variole du singe, la Covid et le VIH…

Plus tôt cette année, un Italien de 36 ans a commencé à développer une série de symptômes, notamment de la fatigue, de la fièvre et un mal de gorge neuf jours après son retour d’un voyage en Espagne. L’homme a passé cinq jours en Espagne du 16 au 20 juin 2022 au cours desquels il a reconnu avoir eu des relations s3xuelles non protégées avec des hommes. Le 2 juillet, l’homme a été testé positif au Covid, selon un rapport d’étude de cas publié dans le Journal of Infection.

Dans l’après-midi du même jour, une éruption cutanée a commencé à se développer sur son bras gauche. Le lendemain, de petites vésicules douloureuses entourées d’une éruption cutanée sont apparues sur le torse, les membres inférieurs, le visage et les fesses de l’homme.

Le 5 juillet, les vésicules s’étaient encore propagées et avaient évolué en pustules – de petites bosses sur la peau, à tel point que l’homme s’est rendu aux urgences de l’hôpital universitaire San Marco de Catane, en Italie, et a ensuite été transféré à l’unité des maladies infectieuses.

Là, il a été testé à la variole du singe et a ensuite renvoyé un résultat positif. Le patient a également été dépisté pour plusieurs IST. Il a été testé positif au VIH-1, et les chercheurs ont déclaré que « compte tenu de son taux de CD4 préservé, nous pourrions supposer que l’infection était relativement récente ».

Le patient avait passé un test de dépistage du VIH en septembre 2021 et avait renvoyé un résultat négatif. Après s’être remis du Covid-19 et de la variole du singe , le patient est sorti de l’hôpital le 11 juillet et renvoyé chez lui pour s’isoler. À ce stade, ses lésions cutanées avaient guéri, après s’être recouvertes d’une croûte, laissant une petite cicatrice.

“Ce cas met en évidence comment les symptômes du monkeypox et de Covid-19 peuvent se chevaucher, et corrobore comment en cas de co-infection, la collecte anamnestique et les habitudes s3xuelles sont cruciales pour effectuer le bon diagnostic », ont déclaré les chercheurs de l’Université de Catane dans leur rapport de cas.

“À noter, l’écouvillonnage oropharyngé de la variole du singe était toujours positif après 20 jours, ce qui suggère que ces personnes peuvent encore être contagieuses pendant plusieurs jours après la rémission clinique », indique le rapport. “Par conséquent, les médecins devraient encourager les précautions appropriées. »

Les chercheurs ont ajouté: «Comme il s’agit du seul cas signalé de co-infection par le variole du singe , le SRAS-CoV-2 et le VIH, il n’y a toujours pas suffisamment de preuves…lire la suite ici