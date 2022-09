Un leader endetté de Yewwi fonce vers…Macky et Marème Faye

Dieu est grand mais Macky n’est pas petit. Il avait promis de réduire l’opposition à sa plus simple expression. Il n’y est pas parvenu avec les radicaux Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Mais dans l’impossibilité d’y parvenir, il va séduire les plus vulnérables mais aussi les plus gourmands et les endettés. Et c’est le cas d’un leader de Yewwi Askan Wi qui fait partie de la Conférence des leaders. Ce dernier, endetté à hauteur de plusieurs millions et vivant une retraite misérable, a été approché par des émissaires de Macky et de la Première dame. Et Bingo ! Le politicien affamé va rejoindre le Macky dans les prochains jours…

Ce leader de Yewwi Askan Wi paraissait pourtant comme un des opposants les plus irréductibles de Macky Sall. Durant les conférences de presse de Macky Sall, avant les élections législatives, il avait des propos durs contre le pouvoir dès qu’il prenait la parole. Il faut dire qu’il fondait beaucoup d’espoirs sur les Législatives, et espérait un poste de député pour souffler un tout petit peu financièrement. Hélas pour lui, ses espoirs se sont fondus, puisque la liste nationale des titulaires de Yewwi Askan Wi où son nom figurait a été rejetée.

Depuis, c’est le silence total chez ce leader, on ne l’entend plus. Même au sortir des élections législatives, on ne l’a entendu placer le moindre mot pour faire un commentaire. Tout ceci, parce qu’il est en pleines négociations avec le pouvoir. Il s’apprête à rallier dans les prochains jours la mouvance présidentielle avec arme et bagages. Macky Sall réussit ainsi à amputer Yewwi Askan Wi d’un de ses leaders. Ce dernier veut se retaper une santé financière et n’a d’autre choix que de rejoindre la mouvance présidentielle…

Ce qu’ont compris Macky Sall et la Première dame qui n’ont eu aucun mal à le convaincre de venir les rejoindre. Tout est au point pour qu’il rallie dans les prochains jours le camp présidentiel. L’argument financier est passé par là. Envoyé à la retraite, il avait du mal à joindre les deux bouts, au point de s’endetter à coups de millions de francs CFA. Dur, quand on avait l’habitude de vivre dans l’aisance financière, et qu’un beau jour, l’on se mette à subir les affres de la vie, car on est à court d’argent. Connaissant ainsi, une existence misérable.

C’est pourquoi, il avait fondé beaucoup d’espoirs sur les élections législatives. Il comptait sur son élection comme député. Il n’avait plus d’autre choix que de répondre à l’appel du pouvoir. Ce sont les autres leaders de Yewwi Askan Wi qui vont être surpris par ce ralliement d’un des leurs dans le camp présidentiel. Car, certains parmi eux, ne devraient s’y attendre. Pourtant, dans leur rang, d’autres vont être dans le viseur du Président de la République Macky Sall qui ne lâche rien pour affaiblir Yewwi Askan Wi d’ici l’élection présidentielle de 2024.

Le président Macky Sall vient de nommer un Premier ministre et un nouveau gouvernement, et il veut que ces derniers puissent travailler en toute sérénité d’ici 2024, et surtout mettre en œuvre le plan d’actions prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE). Pour y parvenir, la voie qui s’offre à lui, est d’affaiblir d’ici là, Yewwi Askan Wi, de réduire ainsi sa capacité de nuisance, mais aussi de séduire les milliers de jeunes prêts à l’emploi.

Ousmane Sonko et compagnie doivent donc surveiller leurs arrières. Face aux arguments financiers de Macky Sall, d’autres parmi eux, vont être tentés à rejoindre le camp de la mouvance présidentiel. Cette opération a démarré avec ce leader dont nous parlons. Cela va se poursuivre. La grande opération de débauchage dans les rangs de Yewwi Askan Wi par le pouvoir, vient de démarrer.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn