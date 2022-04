Un lutteur de l’écurie Lansar condamné pour vol

Le lutteur Sékou Ngallo alias «Alune Mané n°2» n’arrive plus à joindre les deux bouts. A cause de la pandémie de covid-19, il est resté deux ans sans avoir de combat. Informé de la maladie de sa femme, il a décidé d’aller voler pour la secourir. C’est ainsi qu’il a dérobé une charrette et un cheval. «J’ai vendu la charrette à 40.000 Fcfa. J’ai restitué le cheval. Je vous demande pardon. Je ne vais plus verser dans le vol. Ma femme était dans le coma», s’est défendu le prévenu.

Le maître des poursuites a sollicité la disqualification du délit en vol simple avant de requérir 6 mois de prison ferme. Le juge des flagrants délits de Dakar a condamné Sékou Ngallo à 6 mois assorti de sursis en disqualifiant le vol de bétail en vol simple, rapporte L’As.