Un membre de L’URD propose Sidiki Kaba comme…Premier ministre

Je suis de L’URD disciple de feu DJIBO LEITY KA. Le seul conseille que je donne au chef de l’État le président Macky Sall c’est de choisir Me SIDIKI KABA ministre des Forces Armées comme Premier ministre (PM) du gouvernement. C’est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Me SIDIKI KABA est un homme d’Etat, un homme qui a de bonnes relations avec tous les partis politiques, les chefs religieux mais surtout son prestige International incontestable.

Politiquement c’est l’homme du Sénégal Oriental Tamba et KEDOUGOU c’est grâce à Me SIDIKI KABA la coalition BBY a gagné les deux régions et empêché la percé de l’opposition parce que c’est un homme très proche des populations et c’est lui qui règle tous les problèmes des populations.

C’est le meilleur…

Saliou Dieng

Membre de l’URD