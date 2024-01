Un milliard de dollars US pour les TIC et les startups en Afrique

Un milliard de dollars investis au cours des dix prochaines années pour construire un réseau d’innovation autour de huit pôles à travers le continent parmi lesquels Dakar, Nairobi, ou Lagos.

C’est le fond TIMBUKTU lancé au forum 2024 de Davos – en suisse – qui cherche à inciter le secteur privé à investir au démarrage des startups. Mobiliser localement alors qu’aujourd’hui 89% des fonds levés par les startups africaines viennent des autres continents, le financement endogène de l’innovation en Afrique est nécessaire pour relever du retard technologique et surtout pour catalyser l’intelligence artificielle sur les défis urgents de l’afrique dont l’education, la sante, l’agriculture etc….

Le RESTIC entend participer à cette initiative majeure du Programme des Nations Unies pour le Développement qui veut impulser les révolutionnaires du Développement selon les mots des initiateurs. L’Afrique peut accélérer son développement à travers les TIC et l’intelligence artificielle si sa population et surtout sa jeunesse est mobilisée à travers les projets et idées que l’écosystème digital et numérique a rendu possible sur le continent. Il est établi que près de 800 millions de jeunes vivront en Afrique en 2050 et la pénétration de l’internet fait de grands bonds partout à travers le continent.

Selon les données du magazine Africa: The Big Deal », la valeur des financements captés par les jeunes pousses africaines est passée de 6,5 milliards de dollars – entre juin 2022 et juillet 2021 – à 4,1 milliards de dollars, entre juillet 2022 et juin 2023.

Le RESTIC salue cette initiative majeure du systèmes des Nations Unies et appelle le secteur prive’ du Sénégal à saisir cette opportunité historique pour booster l’entreprenariat des jeunes grâce à l’éclosion d’un écosystème constitue’ de hubs, d’incubateurs et d’accélérateurs qui favorisent l’innovation, l’emploi et la création de richesse. Le combat contre le chômage massif sur le continent se gagnera sur le terrain de l’éducation, de la formation et de l’innovation à travers les TIC et l’Intelligence Artificielle.