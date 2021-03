Un ministre de Macky crée un site internet pour attaquer ses collègues

Un ministre du gouvernement impopulaire de Macky a créé un site internet uniquement pour s’en prendre à ses collègues ministres…mais aussi à des patrons de presse qui l’attaque ou qui oserait écrire des articles dérangeants sur son ministère. C’est la presse qui se voit court-circuitée.

Ministre et Patron de presse

Le Sénégal est un pays qui ne marche toujours pas comme les autres. Qu’est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ce ministre de la République qui a créé son propre site internet pour attaquer ses autres collègues dans le gouvernement. C’est le monde de la presse qui est gangréné par des hommes d’affaires qui se mettent à la solde de vrais politiciens pour créer des machines de guerre. Qu’est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ministre pour créer un site internet où ses autres collègues ministres sont attaqués. Malheureusement, les journalistes qui y travaillent n’en savent absolument rien…et sont manipulés.

Manifestement, ce ministre cherche à semer la zizanie dans le gouvernement à des fins personnelles. Alors que le Président de la République Macky Sall a besoin d’une solidarité au sein du gouvernement pour l’aider à faire face à la situation actuelle du pays. C’est pourquoi, l’attitude de ce ministre est bouleversante. Créer un site internet, rien que pour attaquer ses pairs du gouvernement, la démarche est tout de même bizarre. Ce ministre a des ambitions cachées.

C’est le Président de la République Macky Sall qui doit mettre fin à ça. Ce ministre qui sape la solidarité au sein de son équipe gouvernementale, doit être limogé sans aucune forme de management. Mieux, le Président de la République doit agir plus loin. Son gouvernement a étalé toutes ses limites, lors des récentes manifestations violentes. Macky Sall doit le dissoudre et mettre en place un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement débarrassé de tous ces ministres incompétents, notamment celui qui crée son site internet pour attaquer ses pairs.

Un nouveau gouvernement dont l’action doit être coordonnée de main de fer par un Premier ministre à qui les ministres doivent rendre compte. Un Premier ministre fort qui veille aux activités des membres du gouvernement aurait permis d’éviter qu’un tel impair avec ce ministre qui a créé son site internet pour s’en prendre à ses autres collègues, ne se produirait jamais. Macky Sall est interpellé et doit retourner à l’orthodoxie avec la mise en place d’un nouveau gouvernement.

Peut-il se payer le luxe de se faire entourer par des ministres qui se font la guéguerre ? Que non ! Macky Sall sait aujourd’hui que le peuple sénégalais est devenu plus exigeant à son endroit. La moindre faute ne lui est plus tolérée. Voilà pourquoi, il a intérêt à ce que l’anarchie ne s’installe dans son gouvernement.

La rédaction de Xibaaru