Un obsédé veut violer toutes les femmes qu’il voit

« J’ai envie de violer toutes les filles qui se présentent à moi », c’est ce qu’a laissé entendre un jeune obsédé de 20 ans, Quadri Azeez, qui a été traîné devant le tribunal de première instance d’Osogbo au Nigeria.

Azeez a été mis en accusation par la police devant le magistrat principal, le Dr Olusegun Ayilara, vendredi dernier, pour deux chefs d’accusation d’agression sexuelle. Il a attribué son méfait à une attaque spirituelle.

L’acte d’accusation présenté par le procureur de la police, l’inspecteur Elisha Olusegun, stipule que « vous, Quadri Azeez, le 6 mars 2021 dans le quartier d’Ara, à Ede, avez eu des rapports charnels avec une fille (nom non divulgué) et l’avez agressée de manière indécente, commettant ainsi un délit punissable en vertu des sections 358 et 360 du Code pénal Cap 34 Vol. II Lois de l’État d’Osun, Nigeria 2002 ».

Selon les informations rapportées par The Nation, le Dr Ayilara a refusé d’accepter le plaidoyer du défendeur.

« J’ai toujours envie de violer les filles qui se présentent à moi, je me sens toujours mal à l’aise quand je vois une fille, mes parents ont cherché une solution spirituelle à mon problème avant de violer cette fille. C’est la première fille que j’ai violée », a déclaré Azeez.

Le magistrat a ordonné qu’il soit placé en détention provisoire au centre correctionnel d’Ilesha et a ajourné l’affaire au 15 mars 2021.