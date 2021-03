Un opposant terrorise le pouvoir et le peuple…Une première

C’est un fait inédit au Sénégal. Pour la première fois de l’histoire politique du Sénégal, un opposant fait peur. Ce n’est ni un président, ni un ministre encore moins un homme d’état. On n’a ni peur de l’état ni de ses forces de l’ordre…on a peur d’un seul homme : Sonko.

Accusation de viol : Ousmane Sonko terrorise tout le Sénégal

Ousmane Sonko réussit son coup. Du jamais vu au Sénégal ! Un opposant qui terrorise et le pouvoir et le peuple sénégalais dans son entier. Une première. Pour un coup de maître, Ousmane Sonko est en train de le réussir. Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, un homme fait peur. Alors qu’il n’’est ni Président de la République, ni Président de l’Assemblée nationale, ni Premier ministre, ni ministre, encore moins un homme d’Etat.

Cette fois-ci, tenez-vous bien, c’est un opposant qui terrorise toute une République, tout un peuple. Il les tient en otage. De Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, jamais un opposant n’aura réussi à installer une telle terreur, une telle peur bleue. Ousmane Sonko réussit son coup, se passe pour un impuni, parce qu’il bénéficie, et du soutien de ses partisans, et du soutien d’une partie de l’opposition ainsi que d’activistes.

Et, pourquoi, fait-il à ce point peur ? Tout ceci, par la violence de son verbe, la violence de ses partisans sur les réseaux sociaux et la violence de ses partisans dans les rues. Les partisans de la tête de file du Pastef s’accaparent des réseaux sociaux et pensent être les maîtres de la rue. Ils défient l’Etat, ni ses forces de l’ordre à qui ils veulent montrer qu’ils n’ont peur de rien…Ainsi au Sénégal, les faits sont en train véritablement de changer de camp. Désormais on n’a peur de rien, sauf d’un seul homme nommé Ousmane Sonko.

Ousmane Sonko dicte sa loi, et l’Etat laisse faire. Jusqu’à quand ? Ousmane Sonko doit-il faire peur, alors qu’il est un simple justiciable qui doit répondre de faits d’accusation de viols de la part d’une citoyenne, une jeune fille nommée Adji Sarr. A sa place, tout opposant qui n’aurait rien à se reprocher, aurait accepté de se mettre volontiers à la disposition de la justice pour la manifestation de la vérité. Dans cette affaire, Ousmane Sonko brouille les cartes, et veut installer la terreur.

Jusqu’à quand, Ousmane Sonko doit-il faire peur ? L’Etat doit-il accepter de perdre la face à ce point ? En tout cas, l’Etat doit démonter dans cette épreuve que lui tend Ousmane Sonko, que force doit rester à la loi. Ousmane Sonko fait l’objet d’une accusation devant la justice, il doit répondre. Il ne doit bénéficier d’une quelconque protection, parce que faisant tout simplement peur en appelant à la violence.

La rédaction de Xibaaru