Un pasteur démolit son église après avoir surpris sa femme qui embrassait le…

En colère, le pasteur principal de l’église évangélique du comté de Tana River, au Kenya, a démoli son église après avoir surpris sa femme et le pasteur adjoint en train de passer un moment romantique après une veillée de prière.

Selon Nairobi News, le pasteur aurait surpris sa femme en train d’embrasser le pasteur adjoint de l’église. Joan Mulei, membre de l’équipe de louange, a déclaré que le pasteur et l’épouse étaient partis immédiatement après le service, mais l’épouse du pasteur est revenue quelques minutes plus tard.

“Les gens étaient déjà partis et seuls le pasteur adjoint et quelques membres de l’équipe de louange sont restés pour une réunion lorsqu’elle est entrée et a rejoint la réunion qui s’est terminée plus tard prématurément », a-t-elle déclaré.

Mme Mulei dit que la femme du pasteur a continué à rendre la réunion aussi brève que possible en intervenant dans chaque déclaration et en faisant des propositions immédiates…

Le groupe a terminé la réunion par une prière et est rentré, laissant derrière le jeune pasteur adjoint et la femme du révérend qui semblaient tenir une autre réunion exclusive.

« Pendant que nous rentrions à pied, nous avons rencontré le pasteur principal au carrefour de l’église, il avait l’air inquiet et nous a demandé si nous avions vu sa femme, nous lui avons dit qu’elle était toujours en réunion avec son assistant », a-t-elle déclaré.

Le pasteur s’est dirigé vers l’église pour récupérer sa femme car il craignait l’insécurité dans la ville suite à une augmentation des meurtres commis par le gang des frères Kayole.

Arrivé à l’église, il trouva les lumières éteintes et la porte principale fermée. Il a décidé d’utiliser la porte arrière où il a été choqué de trouver sa femme empêtrée dans les bras de son assistant, perdue dans un baiser passionné.

“Nous avons entendu un homme crier, Yesuuu !!! Yesu !!! Et nous avons pensé qu’il avait été attaqué alors nous avons couru à son secours car nous connaissons la voix du pasteur et nous l’avons trouvé en train de détruire l’église pendant que la femme implorait qu’il se calme », a déclaré Ali Mohammed, un habitant vivant près de l’église.

L’homme de Dieu en larmes a démoli le bâtiment en tôle de fer dans la nuit et a immédiatement engagé des jeunes pour les emmener. Immédiatement après, il a quitté la ville pour un lieu inconnu et n’a pas répondu aux appels depuis. La femme est depuis partie de son domicile conjugal, laissant les membres de la congrégation dans un dilemme.

Contacté pour commenter, le jeune pasteur adjoint a noté que tout ce qui s’était passé était l’œuvre du diable. Il a affirmé que la femme du pasteur l’avait contraint à agir, niant qu’ils avaient eu une liaison.

“Je ne sais même pas comment c’est arrivé jusque-là, je n’ai repris mes esprits que lorsque le pasteur a crié mon nom après nous avoir surpris » , a-t-il déclaré.

Les membres de l'église ont décidé de reconstruire l'église et de purifier l'autel du péché. Certains anciens de l'église ont également décidé de renvoyer le pasteur adjoint de l'église