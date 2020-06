Un responsable Apériste bombarde Me Malick Sall !

L’inélégance politique : un danger rampant à combattre

Maître Malick Sall, je tenais à vous rappeler les propos de Gustave Le Bon : < la compétence sans autorité est aussi impuissante que l’autorité sans compétence >. Personne ne doute que vous souffrez des deux éléments qui font la substance de cette citation. De la compétence, vous en manquez. De l’autorité, vous en avez jamais eu. Vos sorties de mauvaise foi exhibent votre inélégance républicaine. Vos dérives montrent en plein midi vos limites.

Vous avez touché l’intouchable et l’incontournable Maître Alioune Badara Cissé. Il a gagné avec élégance et honnêteté le cœur de nos concitoyens Sénégalais sans pour autant révéler tous ses talents car à chaque fonction suffit sa peine. Depuis sa nomination, la Médiature est devenue un poste connu pour ne pas dire clef pour la bonne gestion des conflits du pays. Nul ne peut faire le décompte des saisines provenant de la population, la Médiature est sans doute la fonction la plus sollicitée de la République. Et ce, grâce à celui que l’on surnomme avec affection ABC. Il a confirmé la maxime de J. Maxwell : < ce n’est pas le poste qui fait le leader, mais c’est le leader qui fait le poste >.

Votre annonce arguant le départ du Médiateur de la République du Sénégal un an avant la fin de ses fonctions est une provocation et une immixtion sans précédent dans le fonctionnement d’une institution indépendante et autonome. Vous venez d’activer un signal dangereux qui sonne de façon désagréable dans l’oreille de la République. Votre habitude d’être dans toutes les sauces ne surprend plus personne. Toutefois, cette fois-ci, vous avez atteint le summum des frasques.

Nous savons que la place légitime du leader incontestable Alioune Badara Cissé est au côté de la population car il n’a plus rien à prouver dans la Médiature. Nous faisons partie des premiers qui avaient scandé sa démission mais le moment venu, l’histoire nous tirera tous au clair.

En vue des dérives de nos dirigeants sur la gestion de la Covid-19, le pays a plus que jamais besoin du retour effectif de ABC.

Votre jeu, Maître Malick Sall, est déjoué. Votre théâtralisation des affaires étatiques ne fait plus rire. Sans farce, vous êtes devenu la farce de la République. Honte à vous et à vos sorties hors-républicaines.

Pape Mbaye Sall, Responsable politique APR et membre Cojer Thiès