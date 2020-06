MLD : « Le choix de l’aide alimentaire est inefficace, improductif et injuste »

Dans sa Questekki de ce mardi, Mamadou Lamine Diallo a tiré à boulet rouge sur la gestion Mansour Faye. Selon le leader du Tekki, le choix de l’aide alimentaire est inefficace, improductif et injuste. Et pour lui Macky Sall qui a préféré lancer son beau frère et ses maires dans la mare à l’aide alimentaire électoraliste doivent rendre compte.

« Le Général François Ndiaye se rend compte que le suivi des opérations obscures de Mansour Faye, ce n’est pas la tournée des popotes. Il découvre qu’il y a plus de pauvres qu’on ne croit au Sénégal. Eh oui, les inégalités sociales ont augmenté sous Macky Sall au profit d’une centaine de familles de la dynastie FayeSall et de ses affidés pour reprendre l’expression d’un journaleux de BBY.

Le choix de l’aide alimentaire est inefficace, improductif et injuste. Après trois mois, un tiers des ménages sont servis par des produits importés, bien après le ramadan. Or, il suffisait de trois semaines à un comité créé en amont pour établir, sous la supervision du Général, une liste de 1400 000 ménages touchés par la crise économique née de la pandémie et leur envoyer par transfert 75 000 Francs et mettre à leur disposition de l’eau potable par exemple, au Cap Skirring ou à Fimela.. Ce montant était supportable par la trésorerie de l’Etat.

Macky Sall a préféré lancer son beau frère et ses maires dans la mare à l’aide alimentaire électoraliste, source de contamination, et se donner des allures d’économiste de dimension africaine en réclamant l’annulation de la dette. Devant cet échec dans la lutte contre la covid 19, la sanction de ses parrains libéraux est sans appel : moratoire de six mois sur le service de la dette due en juin 2020 et dégradation de la note du Sénégal. Résultat des courses, les emprunts futurs seront plus chers. L’affaire de la dette des Etats africains ne relève pas de la ruse de la dimension du parrainage », pense le Président du mouvement Tekki.