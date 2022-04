Une alliance Wallu et Yewwi est possible…Pourquoi pas ?

WHY NOT (pourquoi pas) ?

J’ai fait un rêve et mon rêve le voici : En ce mois de Ramadan, lors de mes veillées nocturnes, je pensais….

Je pensais à la situation politique du Sénégal et à l’approche des élections législatives qui peuvent et doivent constituer un tournant décisif pour notre pays. Devant ces pensées qui m’acculent, se défilaient d’innombrables hypothèses, les unes plus osées que les autres. Toutefois celle qui a retenu mon attention est cette alliance stratégique qui, selon moi sera le déclic qui portera à la première cohabitation de notre histoire politique.

Il suffit d’y croire et de ranger les intérêts crypto personnel qui ne fera que disperser les forces au profit de la mouvance présidentielle. Si l’expérience ne nous sert pas de leçon, alors croyez-moi ce sera le médecin après la mort. Ne venez surtout pas pleurnicher devant ce peuple qui ne demande que cela. J’espère que comme moi, vous en avez assez de cette dictature qui ne dit pas son nom, de cette arrogance débordante mais aussi et surtout de ce pilotage à vue qui témoigne de toute l’incapacité du Roi. Nos ressources dilapidées, livrées à sa propre famille qui, telles des vautours affamés en profite au détriment du peuple.

De prime abord, ce slogan : « WHY NOT » est ma propriété, je peux dire qu’il m’a été révélé et j’en suis le messager. Cette alliance entre le WALLU et le YEWWI est la clef du succès et « WHY NOT » est le code.

« W » = Wallu

« H » = Hassekanewi

« Y » = Yewwilène

« NOT » = NOTéle

Wallu Hassekanewi Yewwilène cik NOTéle : « WHY NOT” (pourquoi pas)

Pourquoi pas ? le nom vous interpelle TOUS, si vous y croyez, le tour est joué et l’histoire écrite en lettre d’or.

Pour le messager que je suis, appelez-moi pour qu’on discute si le nom WHY NOT vous intéresse. En attendant, le plus important est de s’y atteler le plus vite pour sa réalisation.

Vive la coalition « WHY NOT » (Pourquoi pas)

Saa kadior l’infatigable serviteur du peuple.