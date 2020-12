Une caissière se fait avorter par un infirmier retraité de 75 ans

La caissière Rose Diatta est poursuivie par la justice pour interruption volontaire de grossesse. Cette dernière qui était en couple avec son patron chinois s’est fait avorter par Ousseynou Ndiaye, infirmier à la retraite âgé de 75 ans, rapporte L’Observateur.

Selon le journal, lors des débats d’audience, il ressort que la prévenue Rose Diatta avait noué discrètement une relation amoureuse avec son employeur chinois et avait fini par tomber enceinte. Une grossesse qu’elle ne désirait pas. Du coup, Soucieuse des jugements de ses parents, l’angoisse et la honte ont sapé sa morale. Elle s’est rendue à Thiès la semaine dernière où une de ses amies l’a mise en rapport avec l’infirmier officiant dans son dispensaire privé à la cité Lamy.

Pour se faire avorter, Rose a versé la somme de 100000 FCFA. Après une injection, elle parvient à expulser l’embryon de son ventre mais saignait dangereusement au point d’être évacuée à l’hôpital. C’est de là que le médecin va constater que sa patiente s’était fait avorter. Arrêtés par la police, la dame et le vieux ont fait face, hier jeudi, au juge des flagrants délits.

Ousseynou Ndiaye, l’infirmier à la retraite encourt 2 ans de prison ferme et une amende de 200 000 FCFA et Rose Diatta 1 an dont 3mois ferme. Les mis en causes seront fixer sur leur sort le 17 décembre prochain.