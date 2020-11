Cette élève de Kédougou à la prestigieuse école Mariama Bâ de Gorée

Les résultats du concours d’entrée à l’école Mariama Bâ de Gorée sont connus. L’inspection de l’éducation et de la Formation de Kédougou y est représentée pour la seconde fois.

Mademoiselle Maio Barédio Elimane Anne, élève de l’école privée Salla Touré de Kédougou honore l’inspection de l’Education et de la Formation de Kédougou, toute l’académie. Maio Barédio Elimane Anne va intégrer cette année la prestigieuse école des jeunes filles Mariama Bâ de Gorée. C’est toute souriante et en compagnie de son père que la future pensionnaire de l’école des jeunes filles Mariama Bâ de Gorée s’est exprimée après son admission.

« Je suis fière de moi, de mon papa et de ma mère. Je demande à tous mes camarades élèves de bien travailler comme moi pour pouvoir réussir à des examens » a-t-elle dit.

Maio Barédio Elimane Anne suit les traces d’Oumou Djiba Diallo qui fut la première fille, élève de l’Inspection de l’Education et de la formation de Kédougou à intégrer cette prestigieuse école des jeunes filles Mariama Bâ de Gorée.

Il faut saluer l’engagement et la diligence des parents de la candidate de la région de Kédougou, de l’équipe pédagogique de l’école Salla Touré, de M Mamadou Lamine Ly, Inspecteur d’Académie de Kédougou, de Mamadou Barry, Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kédougou et de M Yaya Badji, responsable du Bureau Examens et Concours (BEXCO) de l’Inspection de l’Education et de la Formation de Kédougou. Tous ont soutenu moralement la candidature de Maio Barédio Elimane Anne.

Il faut par ailleurs noter la détermination des autorités de l’administration scolaire dont l’action a toujours été de mettre l’enfant sénégalais au centre, qu’il soit du public ou du privé. A Kédougou, ces autorités ont toujours travaillé pour que le privé et le public soient traités de la même manière. Elles ont très tôt pris conscience que le privé tout comme le public rendent des services publics, donc soumis aux mêmes avantages et obligations.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.com