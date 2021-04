Une femme Sauvagement violée puis tuée à Keur Massar

Modou Ndiaye et sa bande ont été attraits, hier, devant la barre de la chambre criminelle. Ils risquent des peines allant de 20 ans de travaux forcés à la réclusion à perpétuité. D’après Rewmi Quotidien, ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, meurtre avec actes de torture et de barbarie, viol collectif. Ils avaient violé et tué la dame Ndèye Sokhna Lô à Keur Massar.

Selon le récit du journal, la victime avait quitté le domicile conjugal, le 20 décembre 2011 vers les coups de 21 heures. Non sans évoquer sa destination. C’est par la suite que les membres de sa famille se sont rendus compte de son absence. A 5 heures du matin, ces derniers se sont lancés à sa recherche avant de découvrir le corps sans vie dans une maison en construction. C’est sur ces entrefaites qu’ils ont alerté le chef de quartier. Et, ce dernier a appelé les éléments de la brigade de Keur Massar pour leur informer de la découverte du corps sans vie de Ndeye Sokhna Lô dans une maison en construction. Les limiers ont saisi, à leur tour, leurs collègues de la section de recherches d’une demande d’appui technique en investigations criminelles. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que la victime présentait des blessures un peu partout. Ce n’est pas tout car, elle avait aussi les jambes écartées et repliées et son slip déchiré. Le cadavre était posé à côté d’une fosse septique se trouvant à l’intérieur dudit bâtiment. Les limiers ont également découvert deux bracelets de la victime à des endroits différents (…). Par ailleurs, le certificat de genre de mort a conclu « une mort à la suite de coups et blessures par arme Blanche ».

A la barre de la chambre criminelle, les mis en cause ont nié les faits qu’ont les reprochés. L’affaire a été donc mise en délibérée le 28 avril prochain.