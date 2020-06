Une folle de 15 ans enceintée à Mbacké…

Une déficiente mentale (communément appelée folle) de 15 ans a été engrossée à Mbacké : l’ASSAMM d’Ansoumana Dione la prend en charge.

L’information a été donnée par Mamadou Makhtar SARR du Groupe Walfadjri : une déficiente mentale, âgée de 15 ans a été engrossée par un inconnu à Mbacké. Face à la gravité des faits, la dame qui l’a hébergée, a sollicité l’appui de bonnes volontés, pour l’achat des ordonnances et le suivi de cette grossesse.

Et, c’est ce dimanche 28 juin 2020, que le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) a été au courant de cette affaire. Aussitôt, Ansoumana DIONE a pris contact avec ladite bonne volonté, Ndèye Maguette NDAO et le journaliste Mamadou Makhtar SARR, pour les assurer de son engagement à s’occuper de la déficiente mentale de 15 ans jusqu’à son accouchement. Mieux, l’ASSAMM sera aussi le parrain du bébé qu’elle accompagnera pour leur bien-être.

Avec cet acte récurent au Sénégal, Ansoumana DIONE appelle le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, très sensible à la cause des malades mentaux, à bien vouloir parachever le processus de l’opération devant les retirer de la rue, pour le bonheur des populations.

Rufisque, le 29 juin 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)