Une grosse inquiétude plane sur la CAN 2023

La tenue de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 prévue au mois de juin en Côte d’Ivoire est menacée. Une grosse inquiétude plane sur le déroulement de la compétition à cette période après des inondations constatées au pays hôte.

A un an du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, des voix s’élèvent pour la reprogrammation de la compétition. La cause, les conditions métrologiques au mois de juin ne sont pas optimales pour un bon déroulement de la can. Les fortes pluies qui ont causé l’interruption du derby entre Africa Sports et le Stade d’Abidjan inquiètent les Ivoiriens au point de demander le report de la Can 2023.

La Caf qui a prévu de se réunir en août en Tanzanie étudiera la situation afin de prendre une décision sur le maintien de la Can en juin 2023 ou non.