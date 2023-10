Sonko mise sur des perdants de son parti…Ils n’ont aucune chance

Ousmane Sonko s’accroche toujours. Du fond de sa cellule, le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) attend un miracle. Miracle qui doit venir des membres de son parti. Ces derniers ont ourdi un plan en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024. S’ils arrivent à leur fin, ils réussiront un véritable coup de génie. Malheureusement pour le maire de Ziguinchor, il a misé sur des chevaux perdants. Le plan B de Pastef risque d’être un grand échec.

C’est parti pour l’ex Pastef. Ce parti dissous a sorti le grand jeu pour maximiser ses chances au soir du 25 février 2024. Leur objectif est de battre le candidat de Macky Sall et de s’installer sur le trône. Pour cela, les patriotes ont envoyé cinq (5) larrons au combat. Il s’agit de Guy Marius Sagna, Bassirou Diomaye Faye, Abass Fall, El Malick Ndiaye et Birame Souleye Diop. Tout ce beau monde a envoyé des mandataires pour récupérer des fiches de parrainages à leur nom. Une stratégie du leader de ce parti actuellement en prison et qui s’est vu refuser le retrait des fiches de parrainage.

Mais Ousmane Sonko ne tient pas le bon filon. Tous ses candidats ne peuvent pas se substituer à lui. Quand bien même, s’ils arrivent à le faire, ils se heurteront à la réalité. Guy Marius Sagna a trahi son serment vis-à-vis des sénégalais. Il a toujours été le défenseur du peuple. Son combat contre l’impérialisme était salué de tous. Même si la méthode reste à désirer. Mais il a préféré tout laisser tomber pour faire ce que les sénégalais détestent le plus : la politique politicienne. Désormais, il est absent à tous les véritables combats. Tout ce qu’il fait, c’est pour le maire de Ziguinchor.

En l’espace de quelques années, il est passé d’activiste du peuple à politicien asservi de Ousmane Sonko. Tous les actes qu’il pose sont pour le PROS (Président Ousmane Sonko). C’est d’ailleurs ce qui l’a amené à aller courber l’échine dans les pays qu’il a toujours combattu. Alors s’il pense pouvoir berner les sénégalais en se présentant comme candidat, il se trompe lourdement. Depuis leur arrivée sur le landerneau politique, les sénégalais ont mûri. Ils savent qui est qui. Et qui fait quoi.

Bassirou Diomaye Faye ne peut pas sauver Sonko. Tout comme le maire de Ziguinchor, il est en prison. Toutes ses demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Alors comment un leader derrière les barreaux peut-il changer la situation de Sonko ? Cet homme ne peut même pas se sauver. Alors il ne peut aucunement être le plan B d’un quelconque parti. Idem pour El Malick Ndiaye. Depuis mars 2023, le chargé à la communication de Pastef est sous bracelet électronique. Ce qui réduit considérablement ses déplacements pour quelqu’un censé aller battre campagne dans les quatorze (14 ) régions.

Abass Fall et Birame Souleye Diop ne sont pas des prétendants sérieux. Voila deux leaders incapables de faire l’unanimité au sein des patriotes. L’ancien numéro 2 du maire de Dakar a disparu des radars. A chaque fois que l’ex parti traverse des crises majeures, il est abonné absent. Son opposition ne dépasse pas son compte Facebook. Pour ce qui du maire de Thiès Nord, il a perdu la confiance des patriotes. Depuis qu’il a refusé de se conformer aux recommandations du PROS, en démissionnant d’un de ses postes, il est devenu persona non grata chez certains de ses camarades. Ce qui le handicape dans sa marche vers 2024. Il n’aura jamais le consensus tant voulu.

Au-delà des mauvais profils de l’ex Pastef, Ousmane Sonko peut être sûr que toutes les candidatures issues de son parti seront rejetées. Le Code électoral sénégalais a déjà exclu ce parti des élections de 2024. Si on se fie à ce qu’il dit en son article 57, on peut le dire sans se tromper, Pastef n’aura aucun candidat dans cette course présidentielle. Les patriotes auront bon piailler mais ils ont détruit toutes leurs chances pour cette joute électorale.

“La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes. Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un an(…)”, stipule ledit article qui exclut ainsi la bande à Guy Marius Sagna. Reste maintenant à savoir comment les patriotes vont faire élire leur PROS.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru