Candidat du PUR : S’il gagne…Serigne Moustapha Sy logera au Palais

Avant-hier, avant l’ouverture de la collecte des parrainages, les journaux et sites en ligne titraient : « A la surprise générale, le Président du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Serigne Moustapha Sy a choisi Aliou Mamadou Dia pour porter les couleurs du PUR ». Quelle véritable surprise ! L’homme inconnu du landerneau politique au Sénégal a été imposé sans consultation par le puissant marabout politicien, Serigne Moustapha Sy, très célèbre pour ses « révélations ». Imposé par son marabout, le disciple-candidat sera un Président téléguidé. Ce dernier pourrait même laisser son marabout loger au Palais à sa place.

Une véritable surprise, d’autant que tout le monde s’attendait à voir le Président du PUR, Serigne Moustapha Sy, cette fois défendre la bannière de son parti à l’élection présidentielle de 2024 ou à défaut que ce soit son secrétaire général, Cheikh Tidiane Youm. En 2019, c’est l’ancien secrétaire général de ce parti, El Hadj Issa Sall qui était le candidat du PUR. Suite à des brouilles avec Serigne Moustapha Sy, El Hadj Issa Sall a été débarqué de son poste de secrétaire général et remplacé par Cheikh Tidiane Youm.

Serigne Moustapha Sy a dérouté tout le monde. Seulement, il n’est pas un homme à agir au hasard. S’il a choisi Aliou Mamadou Dia comme candidat de son parti au lieu de Cheikh Tidiane Youm, c’est que le premier nommé doit être pour lui plus manipulable que le second. Serigne Moustapha Sy n’aime pas ceux qui lui tiennent tête. Et si son candidat passe à la prochaine élection présidentielle, il veut que ce soit lui qui aura à lui dicter tout ce qu’il fera.

Le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) est un illustre inconnu. Personne ne le connaissait avant que son guide spirituel l’impose comme le candidat du parti qu’il a fondé. Peu connu du grand public, Mamadou Aliou Dia, candidat du PUR imposé par Serigne Moustapha Sy, travaille actuellement comme Représentant Résident du PNUD au Cameroun depuis avril 2023.

Il informe à travers une autobiographie avoir « servi de 2019 à 2023 comme Représentant résident du PNUD au Togo où il a assuré aussi les fonctions de Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies pendant plus de 2 ans ». Le candidat désigné par le guide religieux dit avoir « près de 18 années d’expérience et de pratiques dans le domaine du développement durable en Afrique avec le PNUD et d’autres organismes des Nations Unies ».

Pour un candidat qui passe presque 18 ans hors du Sénégal, la conquête du pouvoir sera compliquée. Son statut de talibé de Serigne Moustapha Sy lui donne une marge de manœuvre très restreinte du fait de l’hyper présence de son guide. Et selon plusieurs analystes, le candidat du PUR au Palais ne sera qu’un pion entre les mains de son guide. Il pourrait même lui céder le palais pour qu’il dirige le pays.

Voilà pourquoi, Serigne Moustapha Sy a fait son choix sur lui. Il sait qu’avec Aliou Mamadou Dia, Président de la République du Sénégal, c’est lui en fait qui tirera les ficelles sur la politique à conduire dans ce pays. Le choix donc d’Aliou Mamadou Dia préféré à Cheikh Tidiane Youm ne relève pas d’un simple caprice de Serigne Moustapha Sy, mais d’un calcul mûrement réfléchi.

Si Aliou Mamadou Dia passe, même s’il a peu de chance, c’est en réalité Serigne Moustapha Sy qui deviendra le véritable Président de la République du Sénégal. Il pourrait même réclamer que tous les honneurs accordés à un Chef de l’Etat, lui soit attribué. Serigne Moustapha Sy a toujours voulu que tout le monde lui obéisse et soit à ses bottes. C’est parce qu’il n’avait pas réussi à avoir sous ses bottes, Abdou Diouf, ensuite Abdoulaye Wade et maintenant Macky Sall qu’il a été en opposition contre eux.

Serigne Moustapha Sy a donc porté son choix sur Aliou Mamadou Dia. Mais, ce sont les Sénégalais qui décideront avec leur carte d’électeur, qui sera le successeur de Macky Sall en février 2024. Pas sûr que les Sénégalais choisissent d’élire à la tête de ce pays, un Président de la République qui sera sous les ordres de quelqu’un d’autre.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn