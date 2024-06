Une menace plane sur les opposants milliardaires et les…journalistes

Au Sénégal, être un opposant est une chose aisée. Mais être opposant et milliardaire est un délit. C’est ce que nous a laissé entendre l’actuel directeur du Port Autonome de Dakar qui a cloué au pilori les opposants milliardaires du Sénégal. Et à l’instar de ces opposants milliardaires, les journalistes sont aussi dans le viseur de nouvelles autorités. En l’espace de 5 jours, des journalistes ont été convoqués et des organes de presse menacés par le fisc. Les opposants milliardaires et les journalistes sont dans la ligne de mire de certains politiciens aux méthodes populistes.

C’est Waly Diouf Bodian, inspecteur principal des Domaines et ancien Directeur adjoint de la Législation et de la Coopération internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines, membre du protocole du leader de Pastef, récemment nommé Directeur Général du Port Autonome de Dakar (PAD), qui a dégainé la première menace sur le champ politique. Il a mis en garde son propre camp contre les opposants milliardaires.

« Je ne pense pas que nous pourrons gérer ce pays tranquillement avec des dizaines d’opposants qui sont milliardaires. Je m’en arrête là. Nous ne pouvons pas laisser ces gens circuler librement dans un pays sous-développé (…) Nous ne pouvons pas gérer ce pays dans ces conditions » dixit Waly Diouf Bodian, DG du Port Autonome de Dakar (PAD).

Qui sont ces opposants milliardaires ? Waly Diouf Bodian veut parler des responsables de l’ancien régime tels, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Omar Anne, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Seydou Sow, Moussa Baldé, Mansour Faye, Mamou Diallo et d’autres opposants comme Mame Boye Diao et Idrissa Seck. Waly Diouf Bodian a fait d’eux des « milliardaires ». Ces opposants au régime Diomaye-Sonko sont appelés à se préparer à subir les pires châtiments, les pires tourments de leur vie.

Ils vont être surveillés comme du lait sur le feu. Et la moindre petite erreur leur sera fatale. En fait, le nouveau régime n’attend qu’un faux pas de leur part pour tout de suite enclencher des poursuites judiciaires en ouvrant une information judiciaire à leur endroit. Les hommes politiques doivent réfléchir avant de s’opposer au nouveau régime. Une épée de Damoclès plane sur leur tête.

Les journalistes sont aussi dans la ligne de mire de certains politiciens. Ils sont intimidés depuis une dizaine de jours. Les organes de presse attendent dans la crainte un courrier des services fiscaux. Le groupe de presse de Madiambal Diagne a vu ses comptes bancaires bloqués…Bientôt, ce sera au tour du groupe de presse de Bougane Guèye Dani, lui aussi placé dans le collimateur du nouveau pouvoir. Après au tour de qui ?

Apparemment, le nouveau pouvoir tente d’étouffer toute velléité d’opposition radicale à son endroit. Pour cela, il cible ceux qui peuvent dans l’immédiat, se mettre debout et se dresser contre lui. C’est le seul moyen d’intimider d’autres opposants qu’ils vont être aussi durs que n’a été Macky Sall à leur endroit. Sonko et ses camarades veulent dérouler tranquillement sans avoir à se soucier d’une opposition qui leur colle constamment à la peau.

La sortie du Directeur général du Port autonome de Dakar n’est pas si anodine que ça. Il n’aurait jamais fait une pareille sortie s’il n’avait reçu l’assentiment de son patron Ousmane Sonko. Une déclaration d’une telle ampleur sortie de la bouche d’Ousmane Sonko aurait suscité un véritable tollé, alors que là, elle passe presque anodine. C’est dire que l’opération de mise à mort de l’opposition se trouve à présent lancée.

A ceux qui sont devenus la cible du nouveau régime de se préparer à la résistance. Car, un combat farouche lancé contre eux par le nouveau régime est en train de se mettre en branle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn