Une Nigériane écoule de faux billets de banque à Pikine

Les éléments du Commissariat d’arrondissement de Pikine ont déféré au parquet une femme de nationalité nigériane du nom de Chiconso. S. J. pour détention et mise en circulation de faux-billets de banque ayant cours légal à l’étranger.

La mise en cause, qui exerce le plus vieux métier du monde, a été alpaguée à la gare des Baux Maraîchers alors qu’elle tentait de rouler dans la farine un cambiste en présentant 02 faux-billets de 100 dollars américains. Le cambiste a eu le réflexe de vérifier les billets avant de constater leur caractère faux. Interpellée et livrée aux limiers, la dame qui s’adonne à la prostitution en Casamance détient un carnet sanitaire. Il a été retrouvé par devers elle la somme de 310.000 Fcfa.

Devant les enquêteurs, elle a reconnu sans ambages les faits. Au terme de sa garde en vue, la Nigériane sera déférée au parquet pour détention et mise en circulation de faux-billets de banque.

Source L’AS