Université Cheikh Ahmadoul Khadim : 20 milliards déjà dépensés

Les Travaux de l’université Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation, un projet phare du Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké , les travaux avancent à grands pas. A un peu plus de deux ans de la pose de la première pierre, les bâtiments abritant les UFR, la plateforme pour le personnel administratif, les Majaalis, le rectorat et les restaurants seront réceptionnés dans quelques mois.

Sur les 37 milliards de francs Cfa prévus, plus de 20 milliards ont été dépensés selon le coordonnateur des travaux, Serigne Mame Thierno Mbacké. L’information a été confirmé lors de la visite du maître d’ouvrage délégué, par Serigne Cheikh Bassirou Mbacké par ailleurs porte-parole du Khalif général des mourides.