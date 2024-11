Université de Ziguinchor : Les étudiants de Saint-Louis dénoncent la fermeture du campus

La Coordination des étudiants de Saint-Louis exprime son soutien à ses camarades de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, dont le campus a été fermé jusqu’à nouvel ordre. Elle qualifie cette décision des autorités d’« irréfléchie » au regard des nombreuses difficultés auxquelles le milieu universitaire a été confronté ces dernières années.

En tant que structure représentative au sein de l’Université Gaston Berger, la Coordination demande aux autorités universitaires de reconsidérer cette décision. Affirmant sa solidarité envers ses camarades, la Coordination des étudiants de Saint-Louis estime que cette fermeture ne fera qu’aggraver la situation de l’enseignement supérieur. « Ce temple du savoir, porteur d’espoir pour la jeunesse, ne doit pas être traité comme un secteur marginal. En prenant une telle décision, les autorités universitaires poursuivent leur dynamique de reléguer l’enseignement supérieur, pourtant essentiel au développement et à la prospérité de toute nation, au rang de parent pauvre des autres secteurs d’activité au Sénégal », a dénoncé la Coordination des étudiants de l’UGB dans un communiqué.

Elle invite également les autorités à respecter les droits des étudiants et à adopter une décision plus favorable dans ce contexte marqué par une forte désarticulation des années universitaires. « De plus en plus, des velléités d’opprimer systématiquement toutes les voix dissidentes dans les universités, ainsi qu’un mépris sans précédent du droit inaliénable des étudiants sénégalais de la part des autorités, prennent de l’ampleur. Cela doit cesser, d’une manière ou d’une autre. La Coordination des étudiants de Saint-Louis exhorte les autorités à faire preuve de responsabilité et de réalisme, et à reconsidérer cette décision que nous qualifions d’irresponsable », a déclaré la Coordination des étudiants de Saint-Louis dans son communiqué, réaffirmant ainsi son engagement et sa disponibilité pour défendre la cause des étudiants.