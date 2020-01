Urgent : La coalition Macky 2012 suspend Maitre Moussa Diop…

Les leaders de Macky2012 se sont réunis ce jour, jeudi 30 Janvier pour apprécier la sortie malencontreuse et inopportune du coordinateur Moussa Diop.

Les leaders de Macky2012 ont déploré les agissements de Maitre Moussa Diop et informent l’opinion nationale et internationale qu’ils ne sont liés ni de prés ni de loin à l’exclusion d’éminents membres de ladite coalition, en l’occurrence l’honorable députée Adji Diarra Mergane Kanouté, vice coordinatrice de

Macky2012 et Moustapha Diagne, président de Synergie Républicaine.

Ainsi, les leaders de Macky2012 ont prononcé la suspension de Moussa Diop du poste de Coordinateur de Macky2012.

Mohamed Moustapha Diagne a été désigné a l’unanimité par les leaders pour occuper le poste de coordinateur de ladite coalition jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau.

Pour la Conférence des Leaders de Macky 2012

La Vice Coordinatrice

Adji Diarra Mergane Kanouté