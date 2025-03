Vagues de licenciements : Le haut conseil du dialogue en sapeur-pompier

Face à la montée des licenciements au Sénégal, le président du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), Mamadou Lamine Dianté, a annoncé l’engagement de médiations pour apaiser les tensions sociales.

« Le HCDS a pleinement joué son rôle de médiateur. Nous avons rétabli certaines situations, tandis que d’autres restent en discussion. Dans le cadre du dialogue tripartite avec les employeurs et le gouvernement, nous examinons ces questions pour trouver une solution équitable, basée sur une compréhension collective », a-t-il déclaré.

Ces propos ont été tenus lors de la 38e session plénière de l’institution, qui s’est penchée sur le thème : « L’économie sociale et solidaire : un levier pour la résilience sociale et la création d’emplois durables ». Pour M. Dianté, ce sujet s’inscrit dans l’objectif universel de l’Organisation internationale du Travail (OIT) de promouvoir la justice sociale. « L’économie sociale et solidaire, par sa forte dimension sociale, réduit les vulnérabilités des populations défavorisées et dans le monde professionnel. À la croisée de l’économie et de l’emploi, elle est une priorité pour les gouvernants et un pilier clé du travail », a-t-il expliqué.

Outre les licenciements, cette session a permis au HCDS de décliner ses actions annuelles dans le cadre stratégique 2025-2027. L’institution a également élaboré et adopté son programme d’activités et son budget pour 2025, renforçant ainsi son rôle dans la régulation des relations professionnelles.