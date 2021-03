Vandalisme : L’UDS/A condamne et invite la jeunesse à…

Le bureau exécutif de l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A) a tenu une réunion en ligne ce vendredi 05 Mars 2021 sous la présidence de la Secrétaire Générale du parti Mme Adji Diarra Mergane Kanouté.

L’UDS/A condamne vigoureusement les actes de vandalisme et de destruction de biens d’autrui qui n’honorent pas notre cher pays le Sénégal. Nous appelons les manifestants au calme et à la sérénité et au respect de nos institutions.

L’UDS/A invite une partie de l’opposition et de la société civile qui a affiché leur ferme volonté de « marche pacifique » à surseoir à un tel projet au vu de la situation actuelle et pour rester en conformité avec les décisions prises par les autorités étatiques de surseoir aux rassemblements en ces périodes de pandémie. Il est important de rappeler que sur 1200 demandes de manifester, 17 seulement ont été interdites.

L’opinion nationale et internationale est consciente que c’à quoi nous assistons est une affaire civile, privée pénale entre deux citoyens sénégalais ayant les mêmes droits devant la loi.

Une citoyenne sénégalaise a accusé un citoyen sénégalais de viol et de menaces de mort et nous devons être au service de la vérité. Le Sénégal dispose d’une justice indépendante qui tranchera le litige entre deux citoyens égaux devant la loi tel que nous le signifie le préambule de la constitution sénégalaise.

Nous sommes dans un Etat démocratique, le Sénégal a connu de grandes avancées démocratiques avec de grandes réformes notamment les 15 réformes avec le référendum du 20 mars 2016 avec l’évènement de son excellence le Président Macky Sall.

Parmi ces réformes majeures, le renforcement des droits de l’opposition et de son chef , la possibilité pour les indépendants d’être candidats aux élections locales, le blocage du nombre de mandats à deux, le renforcement du pouvoir de l’assemblée nationale sur les politiques publiques, la représentation des sénégalais de l’extérieur par des députés à eux dédiés, la reconnaissance de nouveaux droits citoyens à un environnement sain, pour les ressources naturelles, le patrimoine foncier, la proposition par le président de l’assemblée nationale de deux des sept membres du conseil constitutionnel entre autres.

L’Union pour le développement du Sénégal invite la jeunesse sénégalaise à adopter le leadership patriotique car elle représente l’espoir de demain.

Le Bureau Exécutif de l’UDS/A