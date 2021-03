Affaire Sonko…Où est le dialogue national ?

L’affaire Ousmane Sonko a cette particularité de dévoiler les niaiseries politiques de plusieurs de nos institutions. L’Assemblée nationale a montré toutes ses limites. Lors du processus pour la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, il y a eu tout un tollé, les débats ont été vifs. Jusqu’ici des députés de l’opposition contestent la manière dont les faits se sont déroulés.

La magistrature a aussi affiché sa partialité. Mais le plus remarquable, c’est le dialogue national qui est censé regrouper toutes les forces vives de la nation pour solutionner les problèmes socio-politiques, mais qui est resté aphone et insensible aux remous et violences. C’est comme si les faits donnent raison à la frange de l’opposition qui a refusé de participer à ce dialogue national.

Si tout se passait dans les règles de l’art avec le dialogue national, il est certain qu’on n’allait pas assister à toutes ces scènes qui se déroulent en ce moment. Le dialogue national doit être un espace où toutes les questions aussi bien du plan politique, qu’économique et social, doivent être posées et tranchées en toute lucidité. Seulement, à la lumière des faits, le dialogue national s’avère donc comme étant une mascarade politique et une assemblée de nigauds.

Voilà une « affaire Sonko », qualifiée de « complot politique » dont le dialogue national aurait pu se saisir et en discuter en son sein afin que des solutions pacifiques puissent être portées. L’affaire de viols répétitifs et de menaces de mort mettant sur la sellette Ousmane Sonko a pris une tournure dont personne ne peut prédire son aboutissement. L’instabilité s’est installée au Sénégal. Personne ne sait, ce qui peut se passer avec la violence instaurée. Et pourtant, face à la situation qui s’est installée, le dialogue national est resté muet, alors que les Sénégalais vivent dans l’inquiétude.

C’est une tromperie que de faire croire que le dialogue national est un espace afin de pacifier les relations entre les membres de la classe politique, ainsi que les acteurs économiques et sociaux. Les faits donnent donc raison à tous ceux qui pensent que le dialogue national n’est qu’une mascarade organisée pour endormir les Sénégalais sur les problèmes les plus urgents de l’heure et qui méritent que des solutions soient apportées.

Dans l’affaire Ousmane Sonko, le dialogue national étale toute son impuissance. Pourtant la question mérite d’être débattue au sein de cet espace, afin que des solutions soient apportées. Peut-être qu’on aurait pu éviter toutes ces scènes de violence que le Sénégal traverse en ce moment.

