VDN 2…Oumar Youm constate des lenteurs dans les travaux

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Oumar Youm a constaté, concernant les travaux du tronçon de la VDN2, des « lenteurs sur la date de livraison dues à une mésentente entre les populations et l’entreprise Ageroute », l’Agence des travaux et de gestion des routes, mais « tout est rentré dans l’ordre parce qu’un accord a été trouvé. » A l’en croire, ce projet « participe au désenclavement de Cambérène mais aussi de plusieurs communes comme Yoff, les Parcelles Assainies et la Patte d’oie et va ouvrir la banlieue. » Le chargé du projet Serge Diatta a pour sa part annoncé une campagne de sensibilisation « sur comment utiliser ces ouvrages », une stratégie qui devrait selon lui « permettre d’atténuer les risques d’accidents. »