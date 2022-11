Secrétaire général national du syndicat des enseignants d'éducation physique et sportive du Sénégal (SEEPSS)

Vers un bras de fer entre le ministère des sports et les MEPS

Le torchon continue de brûler entre les Maîtres d’éducation physique et sportive (MEPS) et la tutelle. En effet, là où les enseignants d’Eps réclament le versement direct sans formation, le ministère des sports a sorti un arrêté numéro 028043 du 08/11/2022 portant ouverture du concours direct et professionnel en vue de l’obtention du Certificat d’Aptitude aux fonctions de Professeur de Collègue d’Enseignement Moyen en EPS alors que dans le cadre de l’application des accords signés en février 2022, nous avons constaté un non-respect sur la question relative au REVERSEMENT DES MEPS DANS LE CORPS DES PCEMG-EPS.

En effet, le président Macky Sall a signé un décret qui stipule que les MEPS doivent subir une formation de 14 mois en vue de l’obtention du diplôme de Professeur de Collège d’enseignement Moyen Général (PCEMG)en EPS.

En effet, il est constaté dans les réseaux sociaux la circulation de l’arrêté. Cette arrêté signé par le Ministre des Sports, est la copié-collé de celui sorti par l’ancien ministre des sports Matar Ba, sous le numéro 030447 du 15/09/2021 portant le même objectif que nous avons attaqué avant d’être retiré par le ministre lui-même après l’avoir rencontré.

Cette forfaiture à l’encontre des MEPS qui attendent le règlement définitif de cette question vieille de plus deux décennies, est rejetée par le SEEPSS (Syndicat des Enseignants d’Education Physique et Sportive du Sénégal) qui exigent l’annulation de cet arrêté et la convocation des syndicats pour échanger sérieux sur les modalités du reversement car plus 2000 MEPS.

Selon le secrétaire général national dudit Syndicat, une rencontre avec le gouvernement pour échanger sérieusement sur la question et surtout sur les modalités du reversement pour soulager plus de 2000 MEPS qui sont concernés par cette situation vieille de plus de 24 ans.

Et Abdou Dia de rappeler au gouvernement et en particulier, au ministre des sports que le non respect du Protocole d’ accord serait gage d’une instabilité dans le système éducatif Sénégalais, qui, peut être épargné d’une telle situation..

Jean de Dieu pour Xibaaru