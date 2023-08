Dans la nouvelle composition du bureau municipal de la Ville de Dakar, Abass Fall n’est plus adjoint au maire et le parti Pastef que les autorités disent avoir dissout, ne compte qu’un seul membre. Une « liquidation » selon Abass Fall. Barthélémy Dias parle d’une bouderie.

En avril dernier, la Cour d’appel de Dakar avait invalidé le bureau de la mairie de Dakar pour non-respect de la parité. Ce mercredi, en session ordinaire, le conseil municipal a procédé au vote pour rendre conforme ledit bureau. Mais, Abass Fall, qui était le 1er adjoint au maire, a perdu le poste. Et le Pastef n’a eu qu’un seul siège sur les 18 du bureau.

«Ce qui s’est passé, n’est pas une surprise pour nous. On savait ce qui était en train de se tramer. C’était tout simplement la liquidation de Pastef et de Abass Fall au niveau du Bureau», a craché Abass Fall, au terme de la Rencontre. La réplique du maire de la Ville, Barthélémy Dias, n’a pas tardé. Pour lui, le bureau est devenu plus inclusif. Et les membres de Pastef n’ont fait que bouder : «Nous n’avons évincé personne du bureau municipal, maintenant les gens sont libres de bouder s’ils le veulent, c’est leur droit plus ou moins. Mais nous nous avons toutes les composantes de Yewwi», a-t-il déclaré.

Dans le nouveau Bureau, Benno Bok Yakaar et Wallu ont fait leur entrée. «Donc aujourd’hui nous avons un bureau municipal inclusif, qui reflète les choix et votes des dakarois», déclare Barthélémy Dias.