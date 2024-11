Violences à Saint-Louis : Mansour Faye exige la libération de ses proches

Mansour Faye, membre de la coalition Takku Wallu à Saint-Louis, exige la libération immédiate des personnes arrêtées suite aux affrontements sanglants qui ont opposé, le lundi 11, les militants des partis Pastef et Samm Sa Kaddu. Le maire de Saint-Louis a fermement condamné ces scènes de violence.

« Le Parti Pastef cherche à nous faire porter la responsabilité de ces actes violents. Ce parti, fidèle à sa tradition de manipulation et de calomnie, a tenté de nous accuser à tort. Le Gatsa Gatsa n’est pas une invention de notre coalition. Ces individus, qui ont fait du Gatsa Gatsa leur terrain de prédilection, avec la complicité des leaders de Pastef, ont délibérément orchestré ces scènes de violence dans le but de discréditer les coalitions Takku Wallu et Samm Sa Kaddu », a-t-il déclaré.

De plus, Mansour Faye considère que les récentes vagues d’arrestations montrent clairement que le ministre de l’Intérieur, dont la mission est d’assurer la sécurité de tous les Sénégalais, semble malheureusement être à la solde d’un candidat et d’un parti. « Monsieur le Ministre, nous vous invitons à faire preuve d’impartialité et à adopter une position républicaine vis-à-vis de tous les partis et coalitions impliqués, » a conclu l’ancien ministre des Infrastructures et des Transports.