Violences Policières à Gadaye : Sonko condamne et interpelle les autorités

Les images insupportables de policiers exerçant une violence inouïe et disproportionnée sur de pauvres femmes désarmées, inoffensives et n’opposant aucune résistance, sont inacceptables.

L’usage de la violence illégitime chez nos forces de défense et de sécurité semble institutionnalisée et légalisée. À force de la relativiser et d’en chercher des explications, nous contribuons tous à la pérenniser.

Nous interpellons donc les hauts responsables de la police et de la gendarmerie, car ces agissements répétés et inqualifiables leur sont directement imputables. Qu’ils prennent leur disposition pour doter ce pays d’agents de sécurité au service du peuple, consciencieux de leur mission et recourant de manière responsable et mesurée à la force publique contre les citoyens.