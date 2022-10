Visas d’études en France : Des étudiants sénégalais tapent sur l’Ambassade

Ce lundi 10 octobre, le FRAPP accompagné d’étudiants ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la politique de délivrance de visas de l’ambassade de France au Sénégal. La rencontre a été présidée par Gérard Koita qui révèle que plus de 30.000 personnes par an au Sénégal se font « arnaquer et extorquer » par l’ambassade de France au Sénégal. Des propos qui sont renforcés par Daba Gueye, la représente des étudiants victimes. D’après cette dernière, des sommes importantes leur sont réclamés pour le traitement de leurs dossiers qui traînent longuement.

« L’ambassade de France n’arnaque pas seulement, elle garde le passeport des africains dans leurs tiroirs, vole les africains, humilie les africains, confisque pendant des mois les passeports des africains en lieu et place des trois semaines de traitement et finance des projets au Sénégal avec l’argent fruit de cette arme d’arnaque massive juteuse pour l’hexagone que constitue le business des visas Finance des projets au Sénégal Elle utilise l’argent des dépôts pour l’obtention des visas pour leur propre projet ce en complicité du gouvernement du Sénégal », fustige-t-il.

D’après ce dernier, en 2020, il y avait 32 000 demandeurs de visas et Campus France invente « des motifs fallacieux pour couvrir ses refus de visas ». Par conséquent, M. Koita exige « qu’on rende aux personnes qui ont déposé, leurs passeports le plus vite possible ainsi que leurs argents à ceux qui n’ont pas obtenu leurs visas. On demande à ce que l’ambassade de France soit transparente dans la gestion des accords de visas en effet certains sont sur liste rouge de ce fait chaque fois que la personne dépose pour obtenir un visa, on lui notifie un refus sans que la personne ne soit au courant ». Poursuivant il a affirmé que le Sénégal doit lui aussi exiger à tous les pays qui exigent un visa pour se rendre dans leur pays de fournir un visa pour venir au Sénégal. Lire la suite en cliquant ICI